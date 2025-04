Calciomercato Milan, l’agente del giocatore accende le speranze: «Qualcosa di vero c’è»

Condividi via email

Calciomercato Milan, c’è l’interesse verso il difensore che milita in Premier League? Ne ha parlato il suo agente

Intervistato da Tuttomercatoweb, l’agente di Caleb Okoli, difensore che milita nel Leicester, ha parlato dell’interesse di Bologna e Milan verso il suo assistito. Può essere un’opzione per il prossimo calciomercato estivo?

LE PAROLE – «Da noi si dice: quando suonano le campane, significa che la chiesa è vicina. Se queste voci girano, vuol dire che qualcosa di vero c’è. Non so sotto che forma. Le richieste comunque non mancano».