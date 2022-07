Calciomercato Milan, affondo per Tanganga in difesa: le ultime

Calciomercato Milan, dopo la chiusura per De Ketelaere ora si accelera sul difensore. Il nome in primo piano è Tanganga

Il Milan accelera per quanto riguarda la questione difensore. Come riportato dal Corriere dello Sport, non si metteranno in piedi altre trattative estenuanti come quella per De Ketelaere. Maldini e Massara vogliono chiudere in tempi brevi.

Il nome caldo è quello di Japhet Tanganga, in uscita dal Tottenham e attratto dalla destinazione rossonera. Da definire con gli Spurs la modalità del prestito, se con diritto od obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta Abdou Diallo del PSG.