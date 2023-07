Adli Milan: un club di Ligue 1 si fa avanti! Cosa succede. Il rossonero è uno dei nomi in uscita, occhi del Lilla su di lui

Prima di valutare ulteriori entrate, il Milan riflette sul mercato in uscita. Ad ora, ha una rosa di 30 giocatori e qualcuno in squadra è considerato un esubero da Pioli. Tra questi nomi, c’è quello di Yacine Adli.

Secondo quanto scrive nell’edizione odierna La Gazzetta dello Sport, Adli è pronto per andare in Ligue 1: il Lilla si è fatto avanti per lui. L’ipotesi non spiace al giocatore, le prossime settimane saranno decisive.