Calciomercato Milan, Adli e Lazetic verso il prestito: le ultime

Il calciomercato del Milan vedrà qualche uscita nella prossima sessione invernale, con Adli e Lazetic destinati a partire in prestito

Yacine Adli e Marko Lazetic potrebbero partire in prestito nella prossima sessione di calciomercato. I due giocatori del Milan hanno fin qui trovato poco spazio nella rosa di Pioli e, come riporta Tuttosport, a gennaio si cercherà loro una nuovo sistemazione per trovare più minuti in campo.

Fin qui il francese ha giocato appena 4 partite, di cui solo una da titolare, mentre il serbo ha visto il campo solo nel finale del match contro la Cremonese ed è stato spesso aggregato alla Primavera.