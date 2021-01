Calciomercato Milan: «Accordo trovato per Musacchio al Parma»

Musacchio al Parma: intesa trovata tra i due club per il trasferimento del difensore argentino in Emilia secondo Nicolò Schira

Mateo Musacchio potrebbe diventare un nuovo giocatore del Parma. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira, Milan ed emiliani avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento del difensore argentino a cui però spetta l’ultima parola:

«Accordo tra Parma e Milan per il trasferimento di Mateo Musacchio in Emilia. Maldini e Carli in pressing sull’argentino per convincerlo. Il centrale riflette: la sua preferenza resta il ritorno in Spagna a fine stagione (sogna di chiudere la carriera nell’amato Villarreal)».