Calciomercato Milan, trovato l’accordo per un giovane: arriva dall’Atalanta

Calciomercato Milan – Si lavora anche sui giovani. Trovato l’accordo per un classe 2007 che arriva dall’Atalanta

Il Milan, in fase di calciomercato, non sta solamente lavorando su acquisti e cessioni in ottica prima squadra. Il direttore sportivo Igli Tare e la dirigenza, avrebbero trovato un accordo per un classe 2007 proveniente dall’Atalanta.

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Alex Castiello sarebbe pronto a trasferirsi in rossonero, con un contratto fino al 2028 con opzione.