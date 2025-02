Calciomercato Milan, l’attaccante resta a Milanello? Decisione presa, notizia da non credere

Condividi via email

Calciomercato Milan, Tammy Abraham verso la permanenza in rossonero: incastro con la Roma, tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe deciso di procedere con il riscatto di Tammy Abraham, attaccante arrivato in prestito secco dalla Roma lo scorso agosto nello scambio con Saelemaekers.

Abraham più che Sottil ha chance di rimanere, se il Milan troverà l’accordo con la Roma che comprende Saelemaekers in giallorosso. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione andrà effettivamente in porto.