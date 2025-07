Calciomercato Milan, piace ad Allegri: messi sul piatto 15 milioni di euro

Calciomercato Milan, il giocatore piace a mister Massimiliano Allegri. Ma l’offerta potrebbe non essere sufficiente

Il Milan entra nel vivo del calciomercato estivo e mette sul piatto una prima offerta concreta per uno dei suoi obiettivi principali. Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano sportivo francese L’Equipe, i rossoneri avrebbero presentato un’offerta di 15 milioni di euro per Guéla Doué, promettente terzino destro in forza allo Strasburgo.

Sebbene sia improbabile che questa prima proposta venga accettata immediatamente dal club francese, la mossa del Diavolo è significativa: apre ufficialmente un “dossier” che il club di Via Aldo Rossi considera di massima priorità. La ricerca di un rinforzo sulla fascia destra difensiva è infatti un punto fermo nella strategia di mercato dei meneghini, desiderosi di inserire un profilo giovane, dinamico e con ampi margini di crescita.

Guéla Doué, classe 2002, ha impressionato addetti ai lavori e osservatori grazie alle sue prestazioni in Ligue 1. Dotato di un’ottima fisicità, rapidità e una spiccata propensione offensiva, il giovane difensore francese si è dimostrato in grado di abbinare fase difensiva e proposizione sulla corsia. Le sue qualità lo rendono un profilo estremamente interessante per diversi top club europei, e il Milan ha deciso di muoversi con decisione per accaparrarselo.

Un dettaglio che non passa inosservato è l’apprezzamento per Doué da parte di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico del Milan. Questo sottolinea come il talento e il potenziale del ragazzo siano riconosciuti anche da figure di spicco nel panorama calcistico. L’attenzione di Allegri verso Doué potrebbe indicare una valutazione del giocatore che va oltre il semplice impatto a breve termine, proiettandosi su un investimento a lungo termine per il club.

L’offerta di 15 milioni, pur non essendo proibitiva per il Rennes, è un chiaro segnale della volontà del Milan di accelerare per chiudere l’operazione. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se le parti riusciranno a trovare un punto d’incontro. I tifosi del Diavolo attendono con ansia sviluppi, sperando che l’insistenza del club lombardo possa portare a Milano il giovane e promettente Guéla Doué, un tassello fondamentale per la costruzione della squadra del futuro. Il mercato è appena entrato nel vivo, e le prime mosse dei rossoneri promettono scintille.