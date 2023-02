Calciomercato, Kessié verso l’Inter: arriva la chiamata di un altro ex Milan. I due potrebbero rincontrarsi a Milano

L’Inter vuole Franck Kessié: il giocatore ex Milan potrebbe lasciare Barcellona e approdare di nuovo a Milano, questa volta su sponda neroazzurra. A convincere il centrocampista ci sarebbe un altro ex Milan: Hakan Calhanoglu.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, nell’ultimo anno e mezzo i due hanno parlato molto. Hakan ha raccontato tante volte all’ex compagno di come ad Appiano ci sia uno spogliatoio sano, nonostante lo scudetto svanito sul più bello e i balbettii all’inizio di questa stagione. Insomma, ci sarebbero porte ben aperte per lui.