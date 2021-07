Calciomercato Juve: piace il nuovo Neymar già seguito dal Milan

Calciomercato Juve: piace il nuovo Neymar. Occhi su due brasiliani per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juve ha posato gli occhi su due giocatori brasiliani: Kaio Jorge e Diego Alves. L’attaccante del Santos fa gola a parecchi club europei, anche perché tra sei mesi sarò svincolato: la prossima settimana il suo procuratore sarà in Italia e vedrà anche i nuovi dirigenti juventini per fare il punto della situazione.

Ribattezzato in patria come il nuovo Neymar, Kaio Jorge piace anche a Milan e Napoli, con la richiesta del Santos che si aggira sui 10 milioni di euro più una possibile commissione da 10 milioni al momento della firma. Diego Alves (dotato di passaporto italiano) è tra gli obiettivi juventini per la porta invece, anche se prima va risolto il rebus Perin. L’ex genoano vuole giocare, però andrà via solo se ci sarà un’offerta per il suo cartellino.