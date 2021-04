Calciomercato, il Milan potrebbe far partire in prestito un giocatore

Il Milan pensa già alla prossima stagione, al di là delle possibili implicazioni della Super League. Un giocatore potrebbe partire

Il Milan pensa già alla prossima stagione, al di là delle possibili implicazioni della Super League. Ad ogni modo i rossoneri dovranno avere una rosa competitiva per un torneo internazionale e stanno già valutando diverse soluzioni di mercato.

Sul tavolo c’è il nome di Hauge che quest’anno ha mostrato talento e discontinuità. L’ipotesi è quella di lasciarlo partire in prestito nella prossima stagione per farlo giocare di più. Lo spazio quest’anno è stato poco e potrebbe essere ancor meno nella prossima stagione se dovessero arrivare altri elementi in attacco.