Calciomercato Milan, Guidi rivela: «Tare in rossonero? Chissà che non possa chiudere un colpo di questo tipo»

Calciomercato Milan, il giornalista Marco Guidi ha parlato dei possibili colpi in difesa da parte di Igli Tare, candidato a nuovo DS del club

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Guidi, noto giornalista, ha parlato così del calciomercato Milan della prossima estate:

PAROLE – «Walker è in prestito, ma il suo riscatto dal City per 5 milioni adesso non è affatto scontato. Anzi, con un Milan fuori dalla prossima Champions lo scenario più probabile diventa il ritorno a Manchester. Ne consegue che a destra un terzino o un braccetto (nel caso si passi con costanza alla difesa a tre) siano quasi una necessità. Ma la stagione ha anche raccontato come il pacchetto dei centrali (Gabbia, Thiaw, Tomori e Pavlovic) sia migliorabile con il mercato: Tare alla Lazio portò De Vrij, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi e Gila a costi contenuti, chissà che se dovesse ricevere l’incarico non provi un colpo a sorpresa».