Calciomercato, un ex Milan lascia il Barcellona! Ultimissime. Il terzino ha trovato l’accordo con il PSV Eindhoven

L’ex Milan Sergino Dest lascia il Barcellona per passare al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ancora in corso le trattative per il prestito con opzione di acquisto

Il Barcellona coprirà il 50% del suo stipendio. Mentre per quanto riguarda la clausola, si aggirerà sui 10 milioni e non sarà obbligatoria.