Calciomercato Estero: Barcellona, l’Everton pensa a Coutinho

Calciomercato estero. Il Barcellona potrebbe cedere già a gennaio Philippe Coutinho: sul brasiliano anche l’Everton di Benitez

Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona ormai non è più una novità. Il brasiliano potrebbe lasciare la Spagna già a gennaio per tornare a giocare con continuità.

Secondo quanto riportato dal Sunday Mail, anche l’Everton starebbe pensando a Coutinho. Sarebbe una richiesta di Benitez per rinforzare la squadra nel mercato invernale.