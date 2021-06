Calciomercato: Buffon torna al Parma, definiti gli ultimi dettagli

Ormai gli ultimi dettagli per il passaggio di Gianluigi Buffon al Parma in Serie B sono stati definiti, firma compresa. Il portiere potrebbe coronare la sua storia con un passaggio alla squadra che lo ha lanciato in Serie A.

L’annuncio ufficiale del suo trasferimento alla corte dei crociati potrebbe arrivare già questa settimana, più precisamente è atteso giovedì. La società è pronta ad offrirgli uno stipendio importante e la fascia di capitano del club.