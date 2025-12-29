Calamai sull’arrivo di Fullkrug al Milan: «Non mi entusiasma, ma ai rossoneri serve un attaccante come lui. Ecco perché»

Calamai, nel suo editoriale per Tmw, parla così dell’arrivo di Niclas Fullkrug al Milan: un attaccante funzionale alle necessità rossonere

Il calciomercato del Milan si arricchisce di un nuovo tassello di peso: Niclas Füllkrug. Sebbene manchi ancora l’ufficialità formale, l’attaccante tedesco classe 1993 è già parte integrante del gruppo e ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, nella recente conferenza stampa pre-Verona, ha accolto con favore l’innesto di un profilo che garantisce centimetri e fisicità, caratteristiche che mancavano nel reparto offensivo milanista. L’obiettivo è chiaro: fornire una variante tattica capace di scardinare le difese più chiuse e strutturate.

Tuttavia, l’operazione non ha convinto tutti gli addetti ai lavori. Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale domenicale, ha espresso forti riserve sul reale valore del calciatore: «A proposito di Milan, non mi entusiasma l’arrivo di Füllkrug. Non ha le stigmate del campione». Secondo Calamai, pur essendo un giocatore solido, il tedesco potrebbe non rappresentare il salto di qualità definitivo necessario per competere ai massimi livelli europei.

Calamai, una mossa strategica per la corsa Scudetto

Nonostante lo scetticismo, Calamai riconosce la razionalità dietro la scelta della dirigenza, legata soprattutto alle difficoltà riscontrate contro le cosiddette “piccole”. Il giornalista ha infatti aggiunto: «Il Milan in questa prima parte della stagione ha perso punti preziosi. Füllkrug è un bomber, sa incidere dentro l’area di rigore avversaria». Il tedesco viene dunque visto come lo specialista d’area capace di risolvere partite sporche e trasformare il possesso palla in gol pesanti. Sarà il campo a stabilire se il suo profilo sarà quello della pedina giusta per completare un mosaico che punta dritto al titolo.