Calafiori Milan a rischio? Il colpo è possibile solo a una condizione: le ultime sul terzino di proprietà del Basilea

Arrivano preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione legata a Riccardo Calafiori, primo obiettivo del Milan per rinforzare la fascia.

L’operazione, ricorda Tuttosport, è legata all’uscita di Ballo-Touré, che continua a tentennare sul trasferimento al Werder Brema. Non solo, in caso di cessione di quest’ultimo il Milan potrebbe anche optare per la promozione di Bartesaghi. Calafiori al Milan ad oggi è una pista molto in salita.