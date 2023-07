Calafiori Milan, 90 minuti in campo per l’obiettivo dei rossoneri: ecco com’è andata

Riccardo Calafiori resta tra gli obiettivi del Milan come terzino sinistro: il calciatore è sceso in campo con la maglia del Basilea

Tra le idee del calciomercato Milan resta viva quella di puntare su Riccardo Calafiori come innesto nella batteria dei terzini. I rossoneri sarebbero interessati al calciatore cresciuto nelle giovanili della Roma, che adesso è di proprietà del Basilea.

Il classe 2002 è sceso in campo proprio oggi con il club svizzero per un’amichevole contro Winterthur. Il match è stato vinto dai padroni di casa per 5 a 2 ed il terzino cercato dai rossoneri è rimasto in campo per tutti i 90 minuti.