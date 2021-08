Calabria, Tonali e Kjaer rispondono alle domande dei tifosi rossoneri

Calabria: «Sarà bellissimo riavere la gente allo stadio, soprattutto perché una società come il Milan ha dei tifosi fantastici. Già in queste amichevoli riavere la gente sugli spalti ci ha dato quel qualcosa in più».

Tonali: «Credo che giocare con i tifosi o senza siano due cose completamente diverse. Il tifo sarà un punto a nostro favore, ci aiuteranno a gestire meglio le partite».

Kjaer: «Faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Abbiamo giocato tanto tempo senza tifosi: facciamo di tutto per migliorare quest’anno. C’è solo un obiettivo per fare ciò: guardare in alto».

Dear Rossoneri, we can’t wait to have you back at San Siro this season ❤️🖤

Hear what @simonkjaer1989, @davidecalabria2 & Sandro Tonali had to say to Fan Token holders during the exclusive meet&greet in Trieste.

August 17, 2021