Calabria celebrato dai quotidiani sportivi: «Non è più solo un terzino». Il nuovo ruolo nel Milan di Pioli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha voluto celebrare Davide Calabria, capitano del Milan e ormai pedina imprescindibile nella squadra di Pioli.

Calabria – si legge – non è più un umile servitore di fascia, ma un regista aggregato, utile anche per coprire le spalle ai colleghi in libera uscita. A volte è mediano difensivo, a volte mezzala creativa.