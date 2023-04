Calabria a Prime: «Vi spiego l’ammonizione. Lavoro non finito»

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Prime Video dopo la partita di Champions League contro il Napoli

Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato a Prime Video dopo la partita di Champions League contro il Napoli. Le dichiarazioni.

«Ammonizione inutile. Da capitano potevo protestare perche’ per me era rigore. Per tutta la partita l’arbitro diceva a me e Di Lorenzo che il VAR funzionava e non funzionava. Se non posso parlare io che sono il capitano… Dobbiamo pensare alla gara di ritorno, il lavoro non è finito. È un periodo molto intenso. Loro sono forti. Ora dobbiamo recuperare, tra due giorni abbiamo un’altra partita».