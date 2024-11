Calabria Milan, il terzino titolare col Monza? La tentazione di Fonseca

Calabria Milan, il terzino e capitano rossonero può tornare titolare domani sera contro il Monza: le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca starebbe optando per un’importante scelta di formazione in vista della sfida di domani sera tra Monza e Milan in trasferta. Davide Calabria, pienamente recuperato, è infatti in netto vantaggio su Emerson Royal.

Il brasiliano, che a parte la sfida contro il Liverpool nell’ultimo periodo ha giocato sempre, godrà di un turno di riposo per poi tornare presumibilmente titolare contro il Real Madrid. Rifinitura decisiva.