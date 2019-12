Calabria: il terzino vorrebbe il rinnovo, la dirigenza ci pensa…

Futuro incerto per Calabria, il terzino con l’offerta giusta rischia di partire

Davide Calabria è in attesa di capire il suo futuro. L’obiettivo dell’agente del calciatore è ottenere il rinnovo del contratto. Ieri a Casa Milan, la dirigenza ha incontrato proprio Lucci. Si è parlato del ragazzo, ma ancora non si è trovato un accordo.

Rinnovo ok, ma con l’offerta giusta potrebbe anche partire

Il contratto è in scadenza tra 2 stagioni, ma resta la possibilità del rinnovo fino al ‘24. Questo non significa che il calciatore resterà al Milan per tutto il periodo. Dovesse ricevere un’offerta, anche in prestito, potrebbe lasciare Milanello.