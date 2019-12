Davide Calabria: incontro a Casa Milan con il procuratore del terzino destro, ecco le ultime su suo futuro

Non c’è calciomercato senza Alessandro Lucci a Casa Milan, il procuratore di Davide Calabria (ex di Suso) ha fatto il proprio ingresso questo pomeriggio nella sede rossonero per discutere il futuro del terzino destro. Al momento il contratto di Davide Calabria con il Milan è in scadenza nel 2022 ma sono già diversi a cui è stato accostato.

Al momento l’incontro sembrerebbe essere stato solo interlocutorio ma non si escludono altre visite del procuratore di Calabria nei prossimi giorni sempre nella sede di via Aldo Rossi.