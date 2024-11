Calabria Milan, niente rinnovo: a fine stagione sarà addio. Già scelto il sostituto. Gli aggiornamenti sul futuro del capitano

Calabria e il Milan si diranno addio alla fine di questa stagione. In base a quanto riferito da Daniele Longo, infatti, si è interrotta la trattativa per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2025).

Il capitano difficilmente andrà via dal Milan nel corso del mercato di gennaio. I rossoneri, comunque, hanno già scelto il sostituto. Sarà infatti Jimenez, ex talento del Real Madrid ora al Milan Futuro, a prendere il posto di Calabria.