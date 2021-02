Calabria: «Lavoro e preparazione della partita, studiamo…»

Davide Calabria, sul canale Twitch ufficiale del Milan, ha parlato della preparazione delle partite con Pioli

«Il lavoro e la preparazione alla partita e lo studio in maniera dettagliata servono per fermare gli avversari. Non è mai facile e dipende anche dalla giornata. Si cerca sempre di limitarli e quest’anno ci stiamo riuscendo bene, tutti quanti. Ogni settimana si lavora per la partita a fine settimana, siamo felici quando queste vanno bene».