ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calabria lascia in anticipo il ritiro della Nazionale italiana: il motivo dell’addio anticipato del terzino del Milan

Davide Calabria, così come il bianconero Manuel Locatelli, ha lasciato in anticipo il ritiro della Nazionale italiana. Il centrocampista non prenderà parte all’ultimo allenamento di oggi a Coverciano.

Il terzino del Milan, ha lasciato il ritiro azzurro per motivi personali. Il gruppo di Mancini si scioglierà dopo l’ultimo allenamento previsto per la giornata di oggi.