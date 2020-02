Calabria, ipotesi cessione a giugno: il Lille pronto all’offerta

Davide Calabria a giugno potrebbe lasciare il Milan. Il giocatore rossonero sta trovando poco spazio con Stefano Pioli e potrebbe decidere di guardarsi intorno

Davide Calabria a giugno potrebbe lasciare il Milan. Il giocatore rossonero sta trovando poco spazio con Stefano Pioli e potrebbe decidere di guardarsi intorno. Soprattutto se l’ultimo arrivato Alexis Saelemaekers dovesse affermarsi come terzino destro e come alternativa ad Andrea Conti. La fascia destra è affollata e una possibile cessione del terzino cresciuto nella primavera del Milan porterebbe una plusvalenza nelle casse milaniste. I rossoneri chiedono 15 milioni di euro per la vendita: tra le squadre interessate il Lille alla ricerca di un giocatore su cui puntare per il futuro.