Calabria shock nel derby, i giornali così sul cambio ruolo nel corso del match: «Se sei Cancelo ok, altrimenti…»

La Gazzetta dello Sport non si pone freni nel valutare la prestazione di Davide Calabria, tra i peggiori in campo nel derby che il Milan ha perso ieri 5-1.

Il terzino che si accentra spiazza, ma deve avere la qualità per saper sfruttare la zona nobile – si legge – Se sei Cancelo ok. Se poi, da mediano, fatichi in copertura, la pagella si fa brutta. Voto 4,5.