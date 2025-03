Calabria e lo scatto a tinte rossonere: FOTO con gli ex compagni Donnarumma e Theo Hernandez

Condividi via email

Calabria, l’ex capitano del Milan, oggi al Bologna, ha pubblicato da Parigi una foto con gli ex compagni Theo Hernandez e Donnarumma

Intervenuto sul proprio profilo di Instagram, Davide Calabria, ex capitano del Milan oggi al Bologna, ha pubblicato una bellissima foto con due suoi ex compagni di squadra in rossonero.

Nello scatto sono infatti presenti Gianluigi Donnarumma, oggi al PSG, e Theo Hernandez, ancora legato al Milan da un contratto fino al 2026.