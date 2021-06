Calabria e il Milan pronti a dirsi sì: rinnovo ad un passo

Calabria e il Milan si incontreranno nei prossimi giorni per definire il rinnovo di contratto del terzino: la distanza è minima

Calabria e il Milan vogliono porre fine alla telenovela per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e hanno già fissato un incontro tra la fine di questa settimana e la prossima per arrivare finalmente ad un’intesa. Come riporta calciomercato.com infatti, balla mezzo milione tra domanda e offerta.

CONTRATTO PIU’ CORTO – Il Milan ha infatti proposto un rinnovo fino al 2025 a 2 milioni di euro a stagione, Calabria chiede 2.5 fino al 2024. Distanze risibili che verranno sicuramente superate. Il terzino italiano ha tutta l’intenzione di restare a Milanello e continuare a crescere in rossonero.