Calabria a MilanTV: «Milan come una seconda pelle. Sono maturato tanto»

Dopo l’ufficialità del suo rinnovo di contratto, Davide Calabria rilascia queste dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le sue parole.

MILAN – «Per me è la mia seconda pelle, la mia seconda famiglia. Sono cresciuto qui, sono qui da 15 anni, ho vissuto tante emozioni da ragazzino e ora in prima squadra. Sono contento di poter continuare questo percorso insieme»

RINNOVO – «E’ emozionante continuare questo percorso insieme perchè io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia. Sia io che la società siamo contenti di questo rinnovo, abbiamo trovato l’accordo e non vedevamo l’ora di renderlo pubblico. Siamo tutti soddisfatti.»

CRESCITA – «Sono maturato tanto, ho più responsabilità adesso. E’ un percorso di crescita importante, sono contento di quello che abbiamo fatto e dei risultati ottenuti negli ultimi mesi.»

ULTIMO PERIODO – «Abbiamo vissuto un periodo strano a causa della pandemia, ma forse questo ci ha unito ancora di più e abbiamo riportato sul campo tutta la nostra voglia di dimostrare ai tifosi quello che potevamo fare. Abbiamo centrato il nostro obiettivo, ora dobbiamo riconfermarci.»

YOUTH LEAGUE – «Per un giovane è sempre bello girare per l’Europa e affrontare altri grandi club. E’ una competizione di cui ho ricordi bellissimo, è stata un’esperienza che mi è servita molto. Ora è bello tornare nell’Europa più importante con la prima squadra. Non vedo l’ora.»

CHAMPIONS LEAGUE – «Sarà una grandissima emozione, era un mio obiettivo e ora non vedo l’ora di giocarla a San Siro, sperando di farlo davanti ai tifosi.»

TIFOSI – «Ci hanno dato un grande supporto e una grande spinta soprattutto nei momenti difficili verso la fine del campionato. E’ stato bellissimo vedere il loro entusiasmo e quel calore non succede in tutti i club. Non vediamo l’ora di vederli a San Siro.»

FUTURO – «Mi aspetto un bel futuro, con grandi obiettivi. Dobbiamo avere grande voglia di dimostrare le nostre qualità sul campo, dobbiamo iniziare bene come l’anno e finire la stagione ancora meglio.»

NAZIONALE – «Faccio il mio in bocca al lupo alla squadra perchè hanno fatto grandi cose. Sono un bellissimo gruppo, l’ho visto quando sono stato con loro. Meritano di vincere.»