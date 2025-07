Cairo commenta Ricci al Milan: avete sentito le dichiarazioni?

Cairo, presidente del Torino, ha commentato così l’operazione che ha portato Samuele Ricci al Milan

Intervenuto ai margini della presentazione dei palinsesti di La7 il numero uno del Torino Urbano Cairo ha fatto il punto della situazione sul calciomercato del club granata e non solo. Tanti i temi trattati dall’editore, a partire dal trasferimento di Samuele Ricci al Milan (oggi visite mediche e firma per lui), all’arrivo del sostituto Tino Anjorin. Ma anche il futuro dello Stadio Olimpico Grande Torino e le voci – smentite – sulla cessione della squadra. Le parole raccolte dai giornalisti presenti:

Le dichiarazioni di Urbano Cairo:

RICCI AL MILAN – «Abbiamo accontentato il giocatore che con noi ha fatto un percorso molto buono. C’è stata questa offerta che a lui faceva piacere noi accettassimo. Noi ora abbiamo un’alternativa interessante. È nella normale evoluzione delle cose. I capitani se ne vanno ma se ne creano di nuovi e altrettanto buoni. Tutti vendono, non solo il Torino. Il mondo del calcio è in una nuova fase, non più quella in cui le bandiere stavano vent’anni in una squadra»

NAZIONALE – «Gattuso ha rianimato con grande voglia e temperamento. Spero che faccia le cose giuste per andare al Mondiale. Pochi italiani nel campionato italiano? Può essere ma credo che ci siano molte altre nazionali che hanno giocatori all’estero. Abbiamo 60 milioni di abitanti e non puoi non produrre un numero di giocatori tale per competere ad alto livello. Qui forse c’è un tema anche di Academy che devono essere sviluppate non solo a livello di squadre ma di Nazionale. Per parte nostra noi investiamo tanto nel settore giovanile, abbiamo vinto con l’Under 17 e 18. Se lavori bene lì stai lavorando bene in tutto il settore giovanile e ne beneficia sicuramente anche la Primavera e poi la prima squadra».