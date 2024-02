Cagni critica il turnover di Pioli: «Le riserve del Milan non sono all’altezza del Monza»

Nell’intervista esclusiva a Milannews24, Luigi Cagni ha criticato duramente il turnover di Pioli in Monza Milan

Le parole di Luigi Cagni, nell’intervista esclusiva a Milannews24, sul turnover di Pioli in Monza Milan, tra i fattori che hanno portato alla sconfitta i rossoneri:

Il Milan sembrava aver trovato continuità in questo 2024 poi il nuovo stop contro il Monza. Difesa troppo fragile, troppo turnover, che ne pensa? «Quando ci sono le coppe di mezzo è molto difficile poi valutare, la cosa che mi stupisce è che le “riserve” del Milan non sono all’altezza del Monza, sia mentalmente che fisicamente. Una squadra come il Milan, che deve avere un organico di 20-22 giocatori, non può averne solo 15 di grande livello»

