Pagelle Milan Genoa: Florenzi tuttofare, Giroud croce e delizia, distratti Tomori e Theo a sinistra VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Milan Genoa.

Sportiello 6 – Trafitto tre volte dall’attacco del Genoa: spiazzato su rigore, poi due colpi ravvicinati da parte di Ekuban e l’autogol di Thiaw.

Florenzi 7 – Ritrova il gol in Serie A che mancava da 728 giorni. Decisivo anche in occasione del 2-2 di Gabbia: suo il calcio d’angolo che porta al colpo di testa del difensore. Dall’80’ Kalulu SV.

Gabbia 6 – Ha il merito di rimettere il Milan in partita con la rete del 2-2 di testa: sì, ma difensivamente concede qualche buco di troppo. Ekuban gli salta sulle spalle e riporta avanti il Genoa, anche sul gol del definitivo 3-3 non è perfetto.

Tomori 5 – Concede ingenuamente il rigore dell’1-0 per fallo su Vogliacco. Partita distratta, soffre i movimenti di Retegui e Ekuban.

Theo Hernandez 5 – Tre gol che prendono forma tutti dal suo lato di competenza. Lascia troppo spazio agli esterni del Genoa di crossare, sbagliando completamente la fase difensiva.

Reijnders 5.5 – Disattenzione fatale nel finale di partita: compromette la sua prestazione perdendosi il movimento di Thorsby, troppo libero di ricevere e crossare per poi propiziare il gol del definitivo 3-3.

Bennacer 6 – Alza il baricentro nel primo tempo, portando su la squadra con le sue avanzate. Innesca diversi contropiedi, dirigendo bene la manovra offensiva. Manca però totalmente il suo apporto nella ripresa, troppo nascosto. Dall’80’ Adli SV.

Chukwueze 6.5 – Dopo i due col Sassuolo, altro gol annullato per il nigeriano, un po’ troppo ingenuo nel non accorgersi di essere finito in fuorigioco. Partita comunque positiva la sua: sterza tanto, rifornisce le punte con diversi cross velenosi. Una spina nel fianco per la difesa genoana. Dall’80’ Thiaw 5 – Sfortunato nella deviazione che vale l’autogol del 3-3.

Pulisic 6.5 – Primo tempo da assoluto protagonista: colpisce un palo, poi Martinez gli dice no in volo d’angelo. Più escluso dal vivo del gioco nella ripresa, anche se dal suo destro prende vita il pregevole assist per la volée di Giroud.

Leao 5.5 – Si vede che ha voglia di incidere, di mettersi in luce, e qualche iniziativa su cross e tiri in porta la costruisce. Ma è tutto fuorché concreto: poca, davvero poca, precisione. Dal 67′ Okafor 6.5 – Altra marcia.

Giroud 6.5 – Sbaglia un gol clamoroso davanti alla porta. Non certamente da lui. Ma si riscatta qualche minuto dopo con il marchio del 3-2: tiro al volo pregevole, con ogni probabilità una delle sue ultime magie a San Siro.

All. Pioli 5.5 – Sciupato un match point per blindare il secondo posto. Troppi morbidi e distratti sui gol subiti.