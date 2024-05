Pioli a MilanTv: «Il Genoa stava meglio di noi a livello mentale. Abbiamo sbagliato questa cosa»

Stefano Pioli ha parlato nel post-partita di Milan Genoa: tutte le dichiarazioni dopo il match a MilanTv

Stefano Pioli ha parlato a MilanTv dopo Milan Genoa.

PAROLE – «Abbiamo sbagliato a inizio partita, poi la squadra ha giocato con la qualità giusta, ma tante volte l’ultimo tiro e il passaggio finale non ci ha garantito una buona copertura. Sarebbe stato bello vincere per tutta la situazione che stiamo vivendo, purtroppo abbiamo preso gol in situazione dove dovevamo fare meglio».

GOL SUBITI – «Nella fase difensiva siamo mancati in situazione dove non eravamo messi male, ma l’ultimo movimento dei nostri avversari ci ha messo più in difficoltà».

POCA SERENITÀ – «E’ stata una partita difficile, il Genoa a livello mentale stava meglio di noi, erano più sereni e più liberi, abbiamo avuto grande voglia di reagire e volevamo un risultato diverso».

PARTITE DA VINCERE – «Dobbiamo prepararci bene, il secondo posto non è ancora sicuro e abbiamo bisogno di fare più punti possibili per finire bene questa stagione. E’ ovvio che andare in svantaggio complica tutto, abbiamo creato tanto e quando segni 3 gol le partite vanno vinte».