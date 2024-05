Guirassy Milan, questo club è in VANTAGGIO sull’attaccante. Cosa filtra in vista dell’estate sul futuro del guineano

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Borussia Dortmund è in testa alla corsa per Sehrou Guirassy, obiettivo del calciomercato Milan.

Il club tedesco è pronto a far scattare la clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro ed è in trattativa con l’attaccante per raggiungere un accordo. Al momento, l’offerta è di un contratto fino al 2028 con uno stipendio 5 milioni/anno + un ricchissimo bonus alla firma.