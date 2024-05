Milan Primavera e non solo: il programma COMPLETO del primo turno dei playoff scudetto

Milan Primavera e non solo: di seguito il programma COMPLETO relativo al primo turno dei playoff per lo scudetto

Domani, sabato 25 maggio, alle ore 18:30 il Milan Primavera di Ignazio Abate scenderà in campo per la sfida contro la Lazio valevole per il primo turno dei playoff scudetto. Di seguito il programma completo.

Gara 1 del Primo Turno: Atalanta-Sassuolo, venerdì 24 maggio 2024, ore 18.30

Gara 2 del Primo Turno: Lazio-Milan, sabato 25 maggio 2024, ore 18.30

A seguire:

Semifinale A: Inter vs vincente Gara 1 (lunedì 27 maggio 2024)

Semifinale B: Roma vs vincente Gara 2 (martedì 28 maggio 2024)

Finale: vincente Semifinale A vs vincente Semifinale B (venerdì 31 maggio 2024)