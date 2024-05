Giroud via dal Milan, Leao saluta il compagno: la LETTERA da brividi del portoghese

Giroud stasera giocherà l’ultima partita con il Milan. Leao per salutarlo ha scritto una lettera al compagno

Non solo mister Stefano Pioli, questa sera daranno l’addio al Milan anche Simon Kjaer ed Olivier Giroud. Rafa Leao ha scelto di salutare il suo compagno in attacco in un modo abbastanza particolare: una lettera pubblicata da La Gazzetta dello Sport

LA LETTERA – «Ciao Oli, ti scrivo nel giorno della tua ultima partita con il Milan perché sei stato e sei un grande giocatore, un campione, ma per me in particolare sei stato come un fratello maggiore. Quando ti ho conosciuto avevo 22 anni, ero uno dei giovani del Milan, e tu mi hai aiutato anche fuori dal campo a essere più responsabile, a diventare un giocatore con una mentalità vincente, a non arrendermi mai aggiungendo sempre nuovi obiettivi da centrare, a essere sempre concentrato. Sono orgoglioso di aver giocato con te, è stato un piacere. Sei Stato un grande compagno di squadra, sei stato fondamentale per vincere uno dei trofei più importanti ed entusiasmanti nella storia del Milan, lo scudetto del 2022. Hai fatto tantissimo per il Milan e sei entrato nella storia del club. Grazie di tutto, ti auguro il meglio possibile. Un abbraccio, frate»