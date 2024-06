Zazzaroni PUNGE il Milan: «Dopo Italia Albania ho capito perché l’Inter ha vinto lo scudetto con 19 punti di vantaggio»

Zazzaroni PUNGE il Milan: il riferimento del giornalista ai rossoneri dopo la vittoria di ieri sera dell’Italia contro l’Albania

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport con un suo editoriale, Ivan Zazzaroni ha commentato così la vittoria di ieri sera da parte dell’Italia contro l’Albania, facendo riferimento al blocco Inter e allo scudetto vinto quest’anno dai nerazzurri con molto distacco sulle inseguitrici come il Milan.

L’ANALISI – «Singolare la modalità del nostro felice esordio. La prima rete l’ha segnata in gran parte con le mani Dimarco, il pareggio l’ha firmato Bastoni, il punto del vantaggio Barella, sul 2 a 1 a centrare un palo è stato Frattesi e dopo poco più di mezz’ora abbiamo capito (una volta di più) perché l’Inter ha vinto lo scudetto con 19 punti sul Milan. Spalletti c’era arrivato prima di noi per questo ha puntato sul mini-blocco interista rischiando in difesa tre mancini su quattro: per inciso, affiancando Calafiori a Bastoni, ha ripresentato in un grande torneo una coppia di centrali Inter-Bologna dopo 56 anni, l’ultima volta furono Burgnich e Guarneri nella finale di Euro ’68».