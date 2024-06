Trezeguet LODA Maldini: «Un idolo per me, ricordo i duelli in campo contro di lui. A quei tempi giocare contro il Milan...»

L’ex attaccante della Juve e dalla Francia, David Trezeguet, ricorda con affetto i duelli contro Paolo Maldini col Milan

Intervenuto come ospite alla Milano Football Week, David Trezeguet ricorda alcuni suoi duelli storici nelle sfide tra la Juve e il Milan, nei quali si confrontava con un difensore eccezionale come Paolo Maldini.

SUL CALCIO ITALIANO – «L’Italia ha avuto difficoltà ad approcciare i Mondiali, ma ha vinto l’ultimo Europeo e quindi deve trovare la strada giusta ripensando alla sua storia. Gli azzurri non giocano per partecipare, ma per vincere. E negli ultimi anni il calcio italiano ha mostrato un grande cambiamento culturale. Lo hanno dimostrato i club nelle coppe e in particolare l’Inter grazie all’ottimo lavoro di Simone Inzaghi. Dal punto di vista tattico il calcio italiano è sempre all’avanguardia, gli allenatori sono studiati e richiesti in tutto il mondo. E nei dettagli restano i più bravi».

I DIFENSORI PIÙ RUVIDI AFFRONTATI – «C’erano tanti difensori sportivamente cattivi, Mihajlovic e Couto ma ricordo anche Paolo Maldini, un idolo. C’erano tante squadre forti, oltre a Juve, Milan e Inter era difficile giocare in qualsiasi stadio. Io ho giocato in una generazione dove c’erano anche Cannavaro e Materazzi, non è stato facile».