Berlusconi cuore D'ORO, Serena ricorda: «Quando mia madre era in ospedale mi disse...»

L’ex attaccante del Milan, Aldo Serena, svela un retroscena e un aneddoto su un gesto fatto da Silvio Berlusconi nei suoi confronti

Intervenuto tra gli ospiti del podcast del Milan dedicato a Silvio Berlusconi dal titolo “Un anno dopo“, Aldo Serena svela un retroscena su un bel gesto fatto dallo storico presidente rossonero nei suoi confronti.

SERENA – «Il Presidente Berlusconi come suo solito era arrivato a Milanello il sabato pomeriggio per salutarci, e prima di fare la consueta chiacchierata mi aveva detto di non andare subito in camera perche voleva parlarmi. Io mi ero già preocuppato, pensavo mi avrebbe catechizzato per il fatto che non giocavo e non avevo ancora espresso le mie qualità. Invece, con grande stupore, il Presidente mi prese da parte e mi disse “Ho sentito che tua mamma sta male ed è andata al San Raffaele per degli esami. Io sono qui, per ogni problema non esitare a chiamarmi se tua mamma ha qualche necessità perché di mamma ne esiste una sola e bisogna sempre volerle bene»