Mkhitaryan e lo striscione anti Milan: «Non ho voluto alzarlo per un MOTIVO, ecco quale»

Il centrocampista dell’Inter, Mkhitaryan, spiega l’episodio legato allo striscione contro il Milan alla festa scudetto

Anche in occasione della festa scudetto dell’Inter sul pullman scoperto che è partito tra le vie di Milano dopo il match contro il Torino, Henrikh Mkhitaryan si è distinto per signorilità e sportività. Non era passato infatti inosservato il suo comportamento quando dai tifosi gli era stato passato uno striscione che derideva i cugini del Milan. L’armeno spiega l’accaduto nel corso dell’intervista concessa a La Stampa.

STRISCIONE ANTI MILAN – «Merito anche di Mario Cecchi, collaboratore di Inzaghi. Mi ha spiegato il significato di “milanista chiacchierone”. Non ho voluto alzarlo perché era la festa per il nostro scudetto, non contro il Milan».

