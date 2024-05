Pinamonti Milan, l’agente apre le porte all’addio al Sassuolo: «Esclusa questa possibilità»

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Pinamonti. L’agente del giocatore ha aperto all’addio al Sassuolo

Enzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti, intervistato da Tuttosport ha risposto ad alcune domande relative all’attaccante. Il procuratore è intervenuto anche sulle voci di un suo possibile ritorno in nerazzurro e sull’interesse del Milan.

FUTURO PINAMONTI – «La retrocessione del Sassuolo è una perdita importante per la Serie A. Lui ci ha messo l’anima e il cuore per cercare di salvare i neroverdi. Sicuramente Pinamonti non è un calciatore che può restare nella categoria cadetta. Milan o Inter? Andrea ha molti fans, anche all’estero. Dobbiamo fare la scelta giusta, dopo una retrocessione che nessuno si sarebbe aspettato».