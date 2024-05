Pioli a Dazn: «Rispettiamo la protesta dei tifosi. Ecco cosa è successo col cambio di Leao»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Genoa di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

PAREGGIO – «Siamo partiti male, i primi 15/20 minuti non abbiamo avuto la giusta compattezza e la giusta fase difensiva. Dopo abbiamo fatto la partita, creando tantissimo e sbagliando tantissimo. Non è questione di impegno, l’avevamo ripresa con generosità ma poi abbiamo preso un gol evitabile».

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «La prestazione l’abbiamo fatta ma non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L’ambiente e i tifosi hanno scelto questa forma di protesta e dobbiamo rispettarli».

DISPIACIUTO PER LA REAZIONE DEI TIFOSI – «Noi dobbiamo essere concentrati per fare bene fino alla fine. I tifosi sono stati un valore aggiunto, se hanno scelto questa forma di protesta avranno le loro motivazioni. Abbiamo le possibilità di finire bene il campionato».

DIFFERENZA RISPETTO ALLA PARTITA CON LA JUVE – «Stiamo parlando di due partite diverse. A Torino non siamo andati in svantaggio. Se vai così alto e sbagli le uscite rischi di avere campo aperto. Abbiamo gestito bene la partita dopo i minuti difficili del primo tempo. Dovevamo difendere meglio, ma è un peccato non aver portato a casa la vittoria. Sarebbe stata importante. Oggi siamo stati obbligati a fare un altro tipo di partita. Se vuoi essere offensivo e pericoloso qualche rischio te lo prendi. Abbiamo preso il 3-3 tutti piazzati, è quello l’errore».

QUANTO HA INCISO IN STAGIONE L’ELIMINAZIONE DALL’EUROPA LEAGUE – «Ha inciso, era il nostro obiettivo. Potevamo fare meglio, quelle due partite non siamo riusciti ad esprimerci e nel bilancio finale di stagione ci sarà questo aspetto negativo».

CAMBIO LEAO – «Quando faccio i cambi non penso di dimostrare qualcosa o fare qualcosa di forte. Avevo bisogno di un attaccante esterno e Noah lo ha fatto meglio».