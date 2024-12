Fonseca a Sky: «Gara importantissima e lo sappiamo tutti. Musah fondamentale per questo motivo. E su Tomori...»

Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro la Stella Rossa in Champions League: le dichiarazioni

Intervistato da Sky prima di Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Sì, tutti noi capiamo quanto è importante questa partita, questa competizione. Abbiamo una grande opportunità che dobbiamo sfruttare con rigore, con ambizione. È un momento in cui possiamo fare bene, questo porta ai giocatori una motivazione molto grande. La Stella Rossa non è una squadra facile ma penso che questa sia una competizione in cui tutti sono più motivati e la nostra condizione è che non abbiamo bisogno di fare niente di speciale, perché so che i miei ragazzi vogliono tanto vincere questa partita. Equilibrio con Musah? Sì, penso che la squadra sta facendo bene con questo aiuto di Musah. Sono sicuro che la squadra sta meglio difensivamente, non si sente più qualche momento di insicurezza difensiva. Mi piace come la squadra sta difendendo e credo che questo possa aiutare la squadra. Tomori fuori? È difficile per me prendere queste decisioni sui difensori centrali quando tutti stanno bene, non è facile per me lasciare fuori Tomori ma anche Pavlovic. Ma in questo momento nella squadra i due centrali che stanno facendo molto bene sono Gabbia e Thiaw. Tomori nelle ultime partite ha giocato, ad esempio nell’ultima di Champions League ma deve continuare a lavorare, perché è un giocatore importante per noi e potrà ritornare a giocare».

QUOTE MILAN STELLA ROSSA – Il Milan di Fonseca si è rilanciato in Champions League dopo un inizio complicato e viene da tre vittorie europee consecutive. La sfida di San Siro con la Stella Rossa e l’occasione perfetta per consolidare ulteriormente il proprio piazzamento. Lottomatica propone di puntare sulla quota DOPPIA CHANCE 1X (vittoria del Milan o pareggio) quotata addirittura a 8.00 invece di 1.05 grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti (fino a 70 euro di bonus) e valida solo tramite link. La stessa giocata è quotata 1.01 da Planetwin365 e 1.02 da Snai.