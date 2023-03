Cagliari Milan Primavera 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la 22esima giornata di campionato

Il Milan Primavera si rituffa in campionato dopo la vittoria in Europa contro il Rukh Lviv. La squadra di Ignazio Abate cerca punti importanti in ottica salvezza sul campo del Cagliari. Segui la cronaca del match.

Cagliari Milan Primavera 0-0 LIVE: la cronaca del match

1‘ – Comincia la gara ad Asseminello.

4‘ – Grande avvio del Milan, stabilmente nella metà campo rossoblù. Anche una mezza occasione per Zeroli che riceve in area un pallone vagante e prova a calciare, tiro respinto da un difensore.

5′ ZEROLI! – Ancora il centrocampista prova a ripetere il gol vittoria di martedì. Il cross è di Traorè, questa volta il colpo di testa sfiora la traversa e termina fuori.

Cagliari Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

CAGLIARI: Iliev; Zallu, Idrissi, Palomba, Carboni, Cavuoti, Veroli, Caddeo, Vinciguerra, Belloni, Konatè. A disp.: Wodzicki, Conti, Pintus, Pulina, Kosiqi, Masala, Deriu, Vitale, Arba, Mameli, Sulev, Achour, Coriano. All.: Filippi

MILAN (4-3-3): Nava; Bakoune, Simic, Coubis, Bozzolan; Zeroli, Stalmach, Foglio; Traorè, Mangiameli, Cuenca. A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Nsiala, Alesi, Pluvio, Malaspina, Sia, Paloschi, Longhi, Casali, Bartesaghi. All.: Abate.

ARBITRO: Matteo Centi

ASSISTENTI: Marco Giudice – Alessandro Rastelli

AMMONITI: