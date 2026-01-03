Cagliari Milan, missione Nazionale all’Unipol Domus: Gattuso osserva i giovani italiani. Segui le ultimissime

Il match tra Cagliari e Milan non è stato soltanto un crocevia fondamentale per la classifica di Serie A, ma anche un’occasione d’oro per gli osservatori della Nazionale Italiana. Secondo quanto trapelato da fonti vicine all’ambiente azzurro, un emissario dell’Italia era presente in tribuna all’Unipol Domus per monitorare da vicino tre profili emergenti in vista dei delicatissimi Playoff di marzo per i Mondiali 2026.

I tre nomi sul taccuino azzurro

Sotto la lente d’ingrandimento sono finiti tre giovani talenti che rappresentano il presente e il futuro del nostro calcio:

Davide Bartesaghi: giovane difensore dei rossoneri dotato di grande duttilità e struttura fisica, schierato con successo da braccetto nella difesa a tre. Marco Palestra: laterale destro di spinta e dinamismo, protagonista di una crescita costante nelle file dei sardi. Elia Caprile: portiere affidabile e reattivo, distintosi per interventi decisivi a difesa della porta rossoblù.

Questi tre calciatori potrebbero ricevere la chiamata di Rino Gattuso, attuale Commissario Tecnico dell’Italia e storica leggenda milanista nota per il suo carisma e la sua grinta infinita, per rinforzare il gruppo che si giocherà l’accesso alla rassegna iridata.

La gestione Allegri e il progetto di Igli Tare

La crescita di Bartesaghi non è affatto casuale. Il giovane talento sta beneficiando della cura di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e maestro nella gestione dei giovani, tornato sulla panchina del Diavolo per portare solidità e risultati. Sotto la guida del tecnico livornese, il difensore ha trovato spazio e sicurezza, diventando una risorsa preziosa per i rossoneri.

Parallelamente, il lavoro dietro le quinte di Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente dal fiuto infallibile per il talento internazionale e locale, sta portando i suoi frutti. Il DS albanese ha ribadito la centralità della linea verde nel nuovo progetto tecnico del Diavolo, proteggendo i giovani e inserendoli in un contesto altamente competitivo. La possibile convocazione in Nazionale di un proprio tesserato sarebbe il primo grande successo della gestione firmata Tare-Allegri.

Obiettivo Mondiali 2026

Mentre i rossoneri continuano la loro corsa in campionato, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla maglia azzurra. Con i Playoff alle porte, Gattuso ha bisogno di forze fresche e motivate. La prestazione di Bartesaghi e compagni sotto gli occhi degli scout nazionali conferma che il vivaio del Milan e le scelte di Igli Tare stanno alzando sensibilmente il livello qualitativo del calcio italiano. Il Diavolo, insomma, non lavora solo per lo Scudetto, ma anche per il bene della Nazionale.