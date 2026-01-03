Cagliari Milan, la moviola di Marelli promuove Abisso. Sospiro di sollievo per i rossoneri. Segui le ultimissime

Il successo del Milan all’Unipol Domus ha portato con sé non solo tre punti d’oro per la classifica, ma anche un episodio da moviola che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Diavolo. Al centro della discussione il contatto avvenuto al minuto 75, brillantemente analizzato da Luca Marelli, ex arbitro e attuale commentatore tecnico di DAZN (fonte ufficiale dell’analisi).

L’episodio chiave: il braccio di Ricci

Durante la concitata sfida in Sardegna, il numero 9 dei rossoblù, Kilicsoy, promettente attaccante turco noto per le sue doti acrobatiche, ha tentato una rovesciata spettacolare nell’area dei rossoneri. La palla è finita sul braccio di Samuele Ricci, centrocampista di qualità e perno della mediana rossonera, arrivato per dare equilibrio al gioco di Allegri.

Secondo Marelli, la decisione dell’arbitro Abisso e del VAR di non concedere il penalty è ineccepibile. “Il tocco di braccio non è punibile e Ricci è stato fortunato”, ha spiegato l’esperto. La dinamica è chiara: il braccio destro del giocatore del Milan era molto vicino al corpo e al piede dell’avversario. “Se avesse toccato palla col sinistro allora sarebbe stato rigore perché il braccio era più aperto”, ha aggiunto Marelli, sottolineando come il movimento a “chiudere” del braccio destro renda l’azione regolare.

La mano di Allegri e la visione di Tare

Questa solidità, anche negli episodi dubbi, è il frutto del lavoro di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan tornato sulla panchina rossonera per portare pragmatismo e attenzione maniacale ai dettagli difensivi. Il tecnico livornese ha saputo infondere nei suoi giocatori una calma olimpica anche nelle situazioni di massima pressione in area di rigore.

Parallelamente, non va dimenticato l’apporto di Igli Tare, nuovo DS del Milan e dirigente di lungo corso celebrato per la sua capacità di costruire rose solide e fisicamente dominanti. Proprio la scelta di Tare di puntare su profili come Ricci, capaci di coniugare tecnica e intelligenza tattica, sta permettendo al Diavolo di uscire indenne da campi ostici come quello di Cagliari. La gestione dei momenti critici è ormai un marchio di fabbrica di questo nuovo corso societario.

Un metro di giudizio coerente

Marelli ha infine tracciato un paragone con altri episodi stagionali, come quello di Lecce-Napoli, evidenziando la coerenza del metro arbitrale applicato a favore dei rossoneri. In un campionato dove i dettagli fanno la differenza, la capacità del Milan di restare ordinato e di beneficiare di decisioni corrette è un segnale di forza. Il cammino del Diavoloprosegue, con la consapevolezza che la strada tracciata da Allegri e Tare sta portando i frutti sperati.