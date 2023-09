Cagliari Milan, ballottaggio per il ruolo di Krunic: chi è in vantaggio. Out il bosniaco, Pioli valuta due opzioni

Rade Krunic sarà fermo per un paio di settimane e tornerà, con ogni probabilità tornerà dopo la sosta. A Pioli tocca valutare chi sarà il sostituto nelle prossime settimane. Per la trasferta contro il Cagliari, c’è già qualche idea in casa Milan.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders è in vantaggio su Yacine Adli per la posizione ricoperta dal centrocampista bosniaco.